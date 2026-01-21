Capitale Cultura: Benevento esclusa. Mastella "eventi per chi è rimasto fuori" Il sindaco rincara la dose: scelta partitica, se è possibile chiederò spiegazioni

Amarezza e delusione per l'esclusione di Benevento e Pietrelcina che in una candidatura unitaria erano in corsa per il titolo di capitale italiana della cultura. Mastella non ci sta e annuncia “chiederò spiegazioni”.

All'indomani della decisione che lascia il Sannio fermo al palo nella corsa per il riconoscimento il sindaco Mastella incalza “L'avevo già detto quando era stata scelta Pordenone, e come diceva Androtti a pensare male si fa peccato, ma spesso indovina. È strano – prosegue - che nove città delle dieci in corsa sono tutte legate al centro-destra.

"Iniziative comuni per le città campane escluse"

Poi avanza una nuova idea “Chiederò all'assessore regionale, e in merito ho già parlato con il sindaco di Bacoli e quello di Montesarchio (esclusi come noi) di proporre nello stesso periodo delle iniziative comuni anche in alternativa a quello che si è verificato, che in realtà è una cosa abbastanza strana, un po' singolare, molto opportunisticamente partitica”.

Se è possibile chiederò spiegazioni

Poi incalza ancora “Sarà correttissima la commissione, sarà fatta da esperti internazionali, però le finaliste hanno un segno caratteristico: che è quello di essere legati al centrodestra. Magari chiederò spiegazioni al ministero, non so se è possibile l'accertamento degli atti per sapere cosa si è verificato, in ogni caso non mi sembra che quanto sia stato fatto sia una cosa giusta e lineare”.