Decenni a servizio dell'Arma e dei cittadini, in congedo Luogotenente Petrone Il saluto al comandante della Stazione di Morcone

Dopo una lunga e onorata carriera trascorsa al servizio delle istituzioni e della cittadinanza, il Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Petrone, Comandante della Stazione Carabinieri di Morcone, lascia il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri per il meritato pensionamento.

Arruolatosi giovanissimo, il Luogotenente carica speciale Petrone ha rappresentato per anni un punto di riferimento saldo ed affidabile non solo per i propri commilitoni, ma per l'intera comunità dell’Alto Sannio.

Sotto la sua guida, la Stazione di Morcone ha operato con costante impegno nel contrasto alla criminalità, nella tutela dell’ordine pubblico e soprattutto, in quella fondamentale attività di prossimità che è il cuore pulsante del servizio dell’Arma nei piccoli centri. Nel corso degli anni, il Luogotenente Petrone si è distinto per doti umane e professionali non comuni, ricevendo numerosi apprezzamenti dalla scala gerarchica e dalle Autorità locali. La sua gestione del presidio territoriale dell'Arma è stata caratterizzata da un profondo senso del dovere e da una costante disponibilità verso il cittadino, doti che gli hanno permesso di costruire un rapporto di profonda stima e fiducia reciproca con la popolazione morconese. La notizia del suo congedo è stata accolta con commozione dai colleghi e dalle istituzioni locali. Il Luogotenente Petrone lascia un’eredità fatta di rigore morale e attaccamento alla divisa, avendo affrontato con equilibrio e determinazione le sfide quotidiane della sicurezza territoriale.

In occasione del suo ultimo giorno di servizio, i colleghi della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita e le Autorità civili hanno espresso il loro più sentito ringraziamento al Sottufficiale, augurandogli un futuro sereno e ricco di soddisfazioni personali.