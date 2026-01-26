Prius, ok all'avvio delle attività di progettazione: interventi per 22 milioni Ecco tutti i progetti messi in campo dal Comune di Benevento

La Giunta, presieduta dal Sindaco Clemente Mastella ha approvato la delibera per il via libera all'avvio delle attività di progettazione degli interventi finanziati con il programma Prius (Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile).

"Con queste ulteriori risorse pari a 22 milioni di euro complessivi - spiegano il sindaco Mastella e il vicesindaco delegato ai Prius Francesco De Pierro - porteremo a termine l'opera di trasformazione e miglioramento della città. Abbiamo definito gli obiettivi strategici nel Documento strategico e interverremo sul rafforzamento delle aree green e sul miglioramento della vivibilità nei quartieri.

Soprattutto valorizzeremo l'eredità turistico-culturale legata al mito delle Streghe, congiungendola all'identità fluviale della Città con un intervento che affideremo al premio Oscar e genio della scenografia Dante Ferretti: il Parco delle Streghe sarà un'opera capace di straordinario impatto urbano ed estetico. Completeremo quell'opera di rimodellamento migliorativo e recupero e valorizzazione di luoghi che abbiamo già concretizzato nel precedente programma Pics", concludono il sindaco Mastella e il vicesindaco De Pierro. Nello specifico le opere finanziate con i Prius sono le seguenti: Nuovo ingresso al Teatro Romano da Piazza Cardinal Pacca con valorizzazione dell’area delle Terme Romane ed aula ecclesiale di San Pietro; Valorizzazione e riqualificazione delle aree pedonali e delle aree verdi di Piazza Castello; intervento di efficientamento energetico del Teatro comunale; riqualificazione delle aree pedonali e verdi di slargo Borgia; Parco fluviale sul Sabato dedicato al tema identitario delle Streghe con museo multimediale, riqualificazione delle aree verdi e passerella pedonale di collegamento con il Rione Libertà; riqualificazione delle aree verdi e dei servizi rionali al Rione Libertà e parco green in piazza Vari.

Ulteriori interventi con le rinvenienze Pics saranno eseguiti sull'area della Basilica Madonna delle Grazie, presso il Parco archeologico dell'Anfiteatro romano e sui percorsi pedonali del quadrante urbano via Flora-Sala.