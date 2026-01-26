A Castelvenere finanziata isola ecologica per potenziare la differenziata Il sindaco Di Santo "maggiore rispetto per l'ambiente"

“L’avevamo proposta già nel 2011 ed oggi, grazie allo stanziamento dei fondi FSC 2021-2027 di circa 600mila euro approvati dall’Ente d’Ambito (ATO) di Benevento, possiamo realizzare finalmente la nuova Isola Ecologica”.

Così il Sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo commenta l’approvazione dell’opera che andrà a qualificare ulteriormente il Comune.

“Con la dotazione di questo centro comunale di raccolta moderno ed efficiente – dice Di Santo – andremo a potenziare la raccolta differenziata garantendo una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e un maggiore rispetto verso l’ambiente”.

Nel ringraziare la Regione Campania per il finanziamento e i tecnici comunali che hanno lavorato al progetto, Di Santo anticipa che “l’isola ecologica sorgerà in una zona strategica del paese e che sarà resa nota alla comunità a breve”.