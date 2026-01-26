Accusato di aver picchiato senza pietà un 68enne, il 38enne dinanzi al Gip Benevento. Domani la convalida dell'arresto, operato dai carabinieri, dell'uomo, ai domiciliari

L'appuntamento è in programma domani mattina dinanzi al gip Maria Amoruso, chiamato a convalidare l'arresto, e ad adottare una eventuale misura cautelare, di Armando M.,. il 38enne di Benevento finito agli arresti domiciliari, su disposizioen del pm Giulio Barbato, per le lesioni gravissime causate ad un 68enne della città.

Difeso dall'avvocato Vincenzo Sguera, l'indagato, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, avrà la possibilità di fornire la sua versione sui fatti contestati. Sono al centro dell'attività investigativa dei carabinieri della Compagnia, riguardano i calci e i pugni assestati, anche mentre era a terra, dopo essere caduto sull'asfalto, al 68enne. Le sue condizioni restano gravi, la prognosi è riservata e non è ancora stato scongiurato il pericolo di vita.

Una brutta storia ambientata al rione Libertà, in via Pellico, dove i due uomini si sarebbero incontrati. Punto di partenza di una discussione su questioni relazionali, poi le botte rifilate al malcapitato, soccorso e trasportato al San Pio.