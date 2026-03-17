Imputato e consulente, trovati con coltelli all'ingresso del Tribunale Benevento. E' accaduto questa mattina

Erano entrambi attesi da un processo: uno come imputato, l'altro come suo consulente. Ma sono stati fermati all'ingresso del Tribunale perchè trovati in possesso di coltelli.

E' accaduto questa mattina, quando due uomini della provincia di Avellino si sono presentati al palazzo di giustizia. Dovevano raggiungere il primo piano, dove si svolgono le udienze, ma il controllo del metal detector al quale sono stati invitati dalle guardie giurate in servizio ha rivelato la presenza di un coltello a serramanico detenuto dal primo, e di un coltellino multiuso dall'altro.

E' stato chiesto l'intefbento degli agentti dela Volante che, una sul posto, hanno sequestrato i due coltelli. Per i due, difesi dall'avvocato Antonio Leone, scatterà la denuncia.

Non è la prima volta che accadono episodi dello stesso tipo, nella stragrande maggioranza dei casi dovuti alla pessima abitudine degli interessati di portarsi dietro lame che servono per motivi di lavoro, ma che, ovviamente, non possono essere certo portate in un Tribunale, e non solo.