Raid fallito al Cristina Park Hotel, 1 anno a Taddeo e Campanile Benevento. La sentenza con rito abbreviato per un 31enne ed un 32enne di Montesarchio

Un anno. E' la condanna decisa con rito abbreviato dal giudice Sergio Pezza per Tommaso Taddeo., 31 anni, e Girolamo Campanile, 32 anni, di Montesarchio, accusati di tentato furto aggravato (e danneggiamento).

Difesi dall'avvocato Mario Cecere, erano stati fermati dai carabinieri a metà febbraio: secondo gli inquirenti, dopo aver forzato una porta, si sarebbero introdotti in un locale nell'immobile del Cristina Park Hotel, interessato da lavori di ristrutturazione. Attenzione puntata sugli impianti elettrico ed idraulico, danneggiati per impadronirsi del materiale. L'arrivo dei carabinieri della locale Compagnia aveva però mandato in fumo il colpo.

Taddeo e Campanile erano stati arrestati, poi avevano ottenuto l'obblgio di firma. Questa mattina la discussione - iI Pm aveva chiesto la pena di 2 anni e 6 mesi-, seguita dalla decisione del giudice.