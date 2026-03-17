Accrocca saluta i fedeli: domani l'appuntamento In cattedrale alle 18.30

E' il momento del saluto alla comunità per il vescovo Felice Accrocca che dopo un decennio nel Sannio ora sarà Vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. Domani il saluto alla comunità preceduto da una lettera ai fedeli che pubblichiamo di seguito.



"Carissimi fratelli e figli,

dal primo momento in cui sono venuto in mezzo a voi, mi sono sentito chiamato da Dio a un compito che ho sentito superiore alle mie capacità. Mi sono sempre sforzato di servire la Chiesa di Dio che è in Benevento, la città tutta e l'intero territorio diocesano "con disinteresse, con umiltà e amore" (Paolo VI, discorso all'ONU), nel rispetto delle legittime autonomie e dei fini e compiti propri di ciascuna istituzione.

Ora è giunto il momento di dirci "arrivederci" con l'augurio che possiate continuare a crescere "nell'unità di tutto il corpo ecclesiale"; un'unità ancora non raggiunta, ancora da perseguire provando a camminare non da soli, in ordine sparso, ma insieme. Un'unità che richiede da parte di tutti capacità di accoglienza e di perdono, di comprensione e di aiuto, senza mortificare le diversità, anzi valorizzandole.

Avverto il peso di questo "arrivederci" e vorrei invitarvi a pregare per me, per il nuovo ministero che mi attende, e ringraziare con me il Signore per questi anni trascorsi insieme, domani, mercoledì 18 marzo, in cattedrale alle ore 18.30.

Di cuore vi benedico, per intercessione di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria".

Felice Accrocca