Settore giovanile, le gare del weekend: Primavera in casa del Pescara Le under 17 e 15 saranno di scena all'Avellola contro il Foggia

È tutto pronto per il nuovo weekend che vivrà il settore giovanile del Benevento. Domani scenderà in campo la Primavera. La formazione allenata da De Angelis è reduce dalle due vittorie consecutive conquistate contro Pisa e Spezia e cercherà di proseguire il filotto positivo in casa del Pescara: il fischio d'inizio è fissato alle ore 15. Domenica scenderà in campo anche l'under 15 che ha già maturato la certezza di partecipare alle fasi finali da capolista, dopo il successo della scorsa giornata conquistato in casa del Perugia. All'Avellola, i ragazzi di Festa chiuderanno la stagione regolare contro il Foggia, a partire dalle 12:45. Molto importante il confronto tra giallorossi e satanelli delle 15, valido per il campionato under 17. Con una vittoria, il Benevento di Schiavi otterrebbe la qualificazione agli ottavi di finale da quarta in classifica. L'under 16 aspetta di conoscere l'avversaria delle fasi finali, il cui nome uscirà dal confronto di domenica tra la vincente di Ternana-Pontedera. Nel frattempo, i giallorossi domani saranno di scena a Napoli per affrontare i pari età azzurri in un test amichevole.