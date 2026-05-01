Benevento, Martello e Cimmino convocati nella Rappresentativa di Serie C Nuova convocazione per i giovani giallorossi

Nuova chiamata per i giovani Martello e Cimmino. I due calciatori del settore giovanile giallorosso figurano tra i convocati della Rappresentativa under 16 di Serie C, per un test amichevole in programma contro l'under 16 del Napoli. I due giovani sanniti hanno dato vita a un'ottima stagione fino a questo momento, con Martello che sta figurando in pianta stabile nell'under 17 di Schiavi, da sotto età. Inutile dire che l'esperienza con la Rappresentativa rappresenta un momento di crescita, come sottolineato dallo stesso Cimmino ai microfoni di Stadio Giovani: "Esperienze come queste sono sempre importanti: ti permettono di confrontarti con altre realtà, sono divertenti, ma soprattutto ti aiutano a crescere e a credere in qualcosa di più grande". Il test per la Rappresentativa è fissato al prossimo 6 maggio, alle ore 11:00, presso il Complesso Kennedy "Euronics Tufano Training Center" di Napoli.