"Giada" di Vemo vince il Premio Panalight al Roma Videoclip 2026 Importante riconoscimento per il cantante e autore sannita Vemo

Importante riconoscimento per il cantante e autore sannita Vemo, all’anagrafe Massimo Viglione: il videoclip del brano “Giada”, diretto da Francesco Pagano con la fotografia di Renato Rosati, ha conquistato il Premio Panalight al Roma Videoclip 2026.

Il lavoro, prodotto da Daniele Urciuolo per Alfiere Productions, affronta una tematica di forte impatto sociale come la violenza di genere, arricchito dalla partecipazione di Giulia Provvedi de Le Donatella. Un progetto che unisce qualità artistica e impegno, premiato per la capacità di raccontare con sensibilità una realtà complessa. Il brano è prodotto da Antonio Procino.

“Ricevere questo premio è un’emozione enorme – dichiara Vemo – soprattutto perché ‘Giada’ nasce dal bisogno di dare voce a un tema delicato come la violenza di genere. Sapere che questo messaggio è arrivato e ha colpito è per me il riconoscimento più grande”.

L’artista ha voluto poi ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione del progetto: “Un grazie speciale a Francesca Piggianelli per la passione e l’attenzione verso i talenti, anche indipendenti, e a tutti gli artisti che hanno condiviso con me questo percorso. Un pensiero particolare va a Dolcenera, che è stata ed è un punto di riferimento importante nel mio cammino artistico”.

Un successo che conferma la crescita di Vemo nel panorama musicale indipendente e la sua capacità di coniugare musica e contenuti sociali in produzioni di qualità.