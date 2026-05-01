Under 15, Di Laora ribadisce le ambizioni del Benevento: "Vogliamo lo scudetto" Le parole dell'attaccante giallorosso dopo la qualificazione alle fasi finali

Sono stati giorni di grande entusiasmo per l'under 15 del Benevento. Dopo la vittoria ottenuta a Perugia, la formazione di Festa si è assicurata la qualificazione alle fasi finali da prima in classifica, dopo un rendimento importante messo in mostra lungo tutto l'arco dell'annata. Il Benevento ha grandi ambizioni, vuole proseguire il proprio percorso al meglio delle proprie possibilità, come sottolineato da Di Laora ai microfoni di Stadio Giovani: "Arrivare primi è bellissimo, abbiamo onorato il campionato al meglio. A Perugia è stata una partita molto difficile, ma bellissima. Ho messo a segno il gol della vittoria ed è stato emozionante. Vogliamo arrivare fino in fondo e vogliamo anche vincere lo scudetto, considerato il grande lavoro fatto sin dall'inizio della stagione. Dobbiamo essere uniti e affrontare ogni partita con la giusta determinazione".