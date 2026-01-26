Provinciali: il centrodestra sannita detta la linea Accordo pieno e unitario per la costruzione di un centrodestra alternativo all’attuale governo

Sì è svolta, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia, una riunione delle forze politiche del centrodestra – Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati – finalizzata a definire la strategia in vista delle prossime elezioni provinciali.

Nel corso dell’incontro è stato raggiunto un accordo pieno e unitario per la costruzione di un centrodestra alternativo all’attuale governo della Provincia e alle politiche di gestione finora adottate, e, in prospettiva, anche al Comune di Benevento.

È stata inoltre condivisa la scelta di individuare un candidato unitario alla Presidenza della Provincia, espressione di tutte le forze politiche che si collocano in alternativa al raggruppamento NDC, nonché di presentare due liste nelle elezioni che si terranno per il rinnovo del Consiglio provinciale.

Alla riunione hanno preso parte, per Fratelli d’Italia, Domenico Matera e Carmine Agostinelli; per Forza Italia, Claudio Cataudo; per la Lega, Domenico Parisi e Mauro De Ieso; per Noi Moderati, Alessandro Mauro.

Le forze politiche presenti hanno infine ribadito la volontà di proseguire il confronto in maniera unitaria e costruttiva, avviando anche azioni specifiche di verifica e controllo sugli enti e sulle società partecipate del Comune e della Provincia di Benevento.