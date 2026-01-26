Ladri lasciano Mercedes, scavalcano un cancello e si lanciano di sotto Benevento. Due malviventi in fuga in via Guidi, intervento della Volante

Alla fine, sono riusciti a svignarsela. Ma hanno dovuto abbandonare l'auto e tutti gli attrezzi che avevano a bordo, con i quali, probabilmente, si stavano preparando a visitare qualche abitazione.

Provvidenziale l'intervento della Volante, che ha indotto a scappare i due malviventi che viaggiavano in una Mercedes di grossa cilindrata - una Amg 450 - e con targhe rubate, aggirandosi tra via Fratelli Addabbo e le zone circostanti nella parte alta di Benevento.

Quando si sono accorti della presenza deij poliziotti, i malviventi si sono dati alla fuga, infilandosi in un vicolo cieco dalle parti di via Guidi. A quel punto, hanno lasciato la macchina e, dopo aver scavalcato un cancello, si sono lanciati di sotto, in direzione dell'obitorio del San Pio, sparendo nel nulla.

La Mercedes è stata sequestrata al pari di flex, mazze, piedi di porco: insomma, l'occorrente anche per aprire una cassaforte.