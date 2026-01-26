Benevento, Schiavi elogia la sua under 17: "Crescita costante dei ragazzi" Le parole del tecnico giallorosso dopo la larga vittoria conquistata contro la Pianese

La vittoria conquistata contro la Pianese, con il punteggio di 7-0, ha permesso all'under 17 del Benevento di avvicinarsi al comando della classifica, attualmente occupato dalla Ternana con un vantaggio di una lunghezza. Il tecnico Schiavi si è detto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Questa è una squadra in crescita costante. Siamo contenti perché da quando abbiamo ripreso, i ragazzi stanno lavorando alla grande e hanno ampi margini di miglioramento. La nostra vittoria è la crescita del singolo, questo è sotto gli occhi di tutti: al di là dei risultati che maturiamo sul campo. Stiamo facendo grandi cose in campionato, siamo a un punto dal primo posto occupato dalla Ternana. I ragazzi sono consapevoli che possono giocarsi un anno importante. Si sono posti un obiettivo, bisogna continuare così. Tutti loro ci seguono e hanno una grande voglia di lavorare. Sono contento, stanno dimostrando di maturare giorno dopo giorno".