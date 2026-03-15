Sannio Insieme "Sulle strade Provinciali non è cambiato nulla" La denuncia: strade disastrate che mettono a rischio la sicurezza

"È passato un mese dal nostro ultimo appello. E sulle strade Provinciali del Sannio non è cambiato nulla. Buche, dissesti e tratti pericolosi continuano a rappresentare un rischio quotidiano per cittadini, pendolari e imprese. Una situazione ormai non più tollerabile. Dopo un mese di silenzio – dichiara Emanuele Pezzullo, portavoce del Movimento civico Sannio Insieme – i cittadini hanno diritto di sapere che fine hanno fatto i fondi stanziati, quali lavori siano stati affidati e quando inizieranno realmente gli interventi.

Le convenzioni tra Provincia, Regione e società incaricate devono tradursi in interventi concreti, non in atti burocratici senza effetti sul territorio.

Chiediamo trasparenza immediata e un cronoprogramma pubblico degli interventi – prosegue Pezzullo – perché la sicurezza delle strade non può essere vittima di ritardi.

Nei giorni scorsi abbiamo effettuato un sopralluogo a Forchia e in diversi tratti della Valle Caudina, riscontrando una situazione estremamente critica. Proseguiremo nei prossimi giorni nella Valle Telesina, documentando e segnalando tutte le buche e i dissesti presenti sulle strade provinciali.

Chiediamo inoltre di conoscere con chiarezza quanto sia stato speso fino ad oggi per la manutenzione di queste strade e dell’intero territorio provinciale.

Nel frattempo abbiamo fissato sempre per la prossima settimana un incontro con il consigliere provinciale Pasquale Viscusi, per fare il punto sulla situazione e valutare insieme le azioni da intraprendere nell’immediato". Alfredo Lavorgna, Segretario provinciale del Movimento civico Sannio Insieme, conclude

“La sicurezza dei cittadini e la dignità del nostro territorio non possono più aspettare. Non è più accettabile vivere in un territorio con strade così disastrate e senza adeguate condizioni di sicurezza per i cittadini sanniti”.

