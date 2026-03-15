Benevento, il traguardo è vicino: bastano 6 punti in 6 giornate... Ma Floro Flores non fa conteggi: le vuole vincere tutte

In questa serie C non ci sono risultati scontati. Hai voglia di dire che quello col Foggia fosse un testacoda. I luoghi comuni non abitano qui. Il “testacoda” devi vincerlo come qualsiasi altra partita, magari anche mettendo in conto qualche ostacolo in più. Soprattutto se sei ad un passo dal traguardo e ti viene il “braccino corto” del tennista. Floro sottolinea che l'aveva detto di non fidarsi del Foggia e che tanti satanelli non sono degli sprovveduti e molti hanno una carriera niente male alle spalle.

E allora può capitare di non largheggiare nel punteggio e che devi farti andar bene anche il “corto muso”. Tanto sempre tre punti entrano in cascina. Ed è quello che conta di più di questi tempi.

Floro conti non ne fa, lui le partite che restano da giocare le vuole vincere tutte. Si evita anche di consumare energie nervose. D'altro canto pur non giocabdo una partita brillante, la squadra che ha rischiato di più di perdere altri punti vitali è stato proprio il Catania, che ha trovato il gol della vittoria al 97' con Casasola. Fosse finita in parità, gli etnei avrebbero perso altri due punti della oro dotazione. Invece tutto è rimasto invariato.

Andando avanti verso la meta finale i conti diventano sempre più facili: mancano 6 partite, i punti in palio sono 18, quelli di vantaggio del Benevento sul Catania restano 12. Gli etnei, se fanno bottino pieno, possono al massimo arrivare a quota 82. Per mettere le mani su quel bottino il Benevento ha bisogno di conquistare ancora solo 6 punti (a parità di punteggio finale, andrà in B chi ha la migliore differenza reti. E in questo momento quella del Benevento è ampia). Gli basterebbero due vittorie, o anche una vittoria e tre pareggi. Diciamo che non sembra un obiettivo così complicato. Per non arrovellarsi il cervello in inutili conteggi, basterà vincerle tutte e sei. Come dice Floro Flores.

BENE VENTO 76 CATA NIA 64

23 marzo Monopoli-Benevento Catania-Casarano

29 marzo Benevento-Cosenza Latina-Catania

4 aprile Salernitana-Benevento Catania-Picerno

13 apile Benevento-Cavese Crotone-Catania

19 aprile Giugliano-Benevento Catania-Potenza

26 aprila Benevento-Cerignola Atalanta-Catania