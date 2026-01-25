Under 17, Benevento-Pianese 7-0: gli highlights del match e le interviste Successo ottenuto all'Avellola dalla formazione guidata da Schiavi

Benevento-Pianese 7-0

Benevento: Sessa; Petrizzo (15'st Maione), Pane (11'st Cammarota), Carandente, Colella, Jerradi (1'st Picardi), Migliaccio (1'st Lo Russo), Baldacci (1'st Spinesi), Amico (11'st Liguori), De Benedetto (11'st Perfetto), Viscovo. A disp.: Tagliente, Pirozzi. All.: Schiavi

Pianese: Mariani; Fiorucci, Sbocchia, Senanayake (39'st Tamburelli), Capodiferro, Topini, Menchetti, Massaro (22'st De Bonis), Nocci (8'st Sabatino), Ronca, Valenzi. A disp.: Biondini. All.: Goretti

Arbitro: Durante di Napoli. Assistenti: Capano e Tessitore di Napoli.

Marcatori: 29'pt Amico (B), 32'pt Carandente (B), 40'pt, 8'st Viscovo (B), 4'st De Benedetto (B), 30'st Lo Russo (B), 43'st Cammarota (B)

Successo per l'under 17 del Benevento ottenuto all'Avellola contro la Pianese. Dopo un palo colpito da Viscovo, i giallorossi hanno preso il largo con le reti di Amico, Carandente e lo stesso Viscovo. Da segnalare, un rigore parato da Sessa sul finire della prima frazione. Nella ripresa, il Benevento ha chiuso la partita con le marcature di De Benedetto, Lo Russo e Cammarota. Nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno il Latina in trasferta.