Benevento, Celia: "Partita combattuta. Felice del mio esordio al Vigorito" Il commento del difensore giallorosso dopo il successo di misura conquistato con il Foggia

"Sappiamo di essere una squadra forte. Tutti devono essere utili alla causa, quindi a prescindere dal minutaggio che viene concesso, è importante tenere alta la concentrazione e fornire il nostro contributo alla causa". Ha esordito così Raffaele Celia a Offside dopo la vittoria col Foggia. Il difensore giallorosso ha poi proseguito: "Gli ultimi venti minuti non sono stati semplici. Abbiamo sbagliato qualcosina in uscita, ma è tutto relativo. Era importante entrare con la testa giusta, in modo da cercare di dare una mano nel momento opportuno. La partita è stata combattuta, avevo voglia di mettermi in mostra anche in casa. Ci ha sostenuto una bella cornice di pubblico, sono contento di aver esordito al Vigorito. Avevo tanta voglia di giocare e di mettermi alla prova. Sicuramente sappiamo di essere vicino a qualcosa di importante, la voglia di non perdere quanto fatto fino a questo momento ti può portare qualche timore o fretta. Ci può stare nel calcio, poi certe partite si vincono anche così. Alla fine mancano sei partite e l'importante è portare a casa il risultato".