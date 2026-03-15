Mastella rilancia il No al referendum "Battaglia giusta, ma campo largo non può essere à la carte"

"La battaglia per il No al referendum costituzionale sulla giustizia è sacrosanta, ma il campo largo non può essere à la carte o una ricetta all'occorrenza: o è un dato politico strutturale valido sempre e soprattutto ovunque o non è. Bene dunque la sostanziale unità dei partiti della coalizione sul referendum, ma non basta: va tutelata e garantita sui territori e nelle esperienze di governo, a cominciare dalla Campania, arsenale politico imprescindibile per vincere alle Politiche del '27 ", lo ha detto stamane il sindaco di Benevento e leader nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella intervenendo ad un meeting sul No al referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo organizzato dal circolo del Partito democratico di Apollosa, nel Beneventano.



"Quanto alla consultazione referendaria, ho specificato che il mio voto di diniego è in ragione di una riforma che non riforma nulla di ciò che davvero inceppa il sistema-giustizia: non interviene sui tempi biblici dei processi, vero flagello, come so per storia personale, di chi incappa nelle maglie giudiziarie. Ho detto, in decine di talk e Interviste, che un pm superpoliziotto peggiora lo scenario attuale, in cui comunque i ruoli, requirente e giudicante, sono già distinti e con casacche già diverse: per il pm io sarei finito in galera, il giudice mi ha assolto perché nulla avevo fatto. E l’estrazione a sorte non risolverà la questione delle correnti: andrebbero, eventualmente allora, abrogate per legge in quanto tali, altrimenti faranno comunque comunella fra di loro. E poi se uscissero a sorte dieci uomini o dieci donne, andrebbero a farsi benedire perfino l'equilibrio e la pluralità di genere", ha spiegato Mastella.