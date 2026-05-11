Bengala, petardi e fuochi d'artificio sequestrati dai carabinieri nello stadio Durante le verifiche dei carabinieri ad Apice

Nel tardo pomeriggio di ieri, ad Apice, durante il servizio di ordine pubblico predisposto presso l’impianto sportivo “Perriello Zampelli”, in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato di Eccellenza tra le squadre “USD Apice” e “Battipagliese Calcio”, i carabinieri della Stazione di Apice impiegati nei servizi di vigilanza e controllo effettuava attività di bonifica preventiva delle aree destinate all’accesso delle tifoserie.

Nel corso delle operazioni, sulla tettoia di rivestimento del bagno e del bar, situata tra il settore riservato ai sostenitori ospiti e quello dedicato alla tifoseria locale, è stata ritrovata una busta con dentro 29 torce bengala, 3 petardi tipo “Cobra 6” e una batteria composta da 49 fuochi di artificio.

Il materiale, potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica e idoneo a compromettere la sicurezza dell’evento sportivo, è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale a carico di ignoti. Sono in corso accertamenti finalizzati all’individuazione dei responsabili.