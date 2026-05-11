Unisannio aderisce a "Le Università per Giulio Regeni"

Il 13 maggio la proiezione del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”

unisannio aderisce a le universita per giulio regeni

Presso l’Aula Magna del Polo didattico di Via delle Puglie

Benevento.  

L’Università degli Studi del Sannio aderisce all’iniziativa nazionale Le Università per Giulio Regeni, promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa del giovane ricercatore italiano in Egitto.

Nell’ambito del programma nazionale, che coinvolge 76 università italiane e circa 15mila persone in incontri e proiezioni dedicati alla libertà di studio e di ricerca, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 16:30, presso l’Aula Magna del Polo didattico di Via delle Puglie, l’Ateneo sannita promuove una proiezione speciale del documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni.

L’evento prevede, dopo la proiezione, un momento di approfondimento con l’intervento della ricercatrice dell’Università del Sannio Eloisa Bellucci, sul tema “Il caso Regeni: alcuni profili di diritto internazionale”.

«A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni – dichiara la rettrice dell’Università del Sannio, Maria Moreno – riteniamo importante offrire alla nostra comunità accademica un’occasione di riflessione su valori fondamentali quali la libertà di studio, di ricerca e di espressione del pensiero. Le università hanno il compito di custodire questi principi e di promuovere una cultura dei diritti, della conoscenza e della responsabilità civile».

«La storia di Giulio Regeni, grazie al coraggio e alla forza della sua famiglia – ricorda la senatrice Elena Cattaneo – non si è conclusa con il ritrovamento al Cairo del suo corpo senza vita, dieci anni fa: al contrario, Giulio continua a vivere e a “fare cose” attraverso un movimento di persone che si riconosce nel valore fondamentale della libertà».

L’iniziativa Le Università per Giulio Regeni è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni.

Ultime Notizie