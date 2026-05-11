Unisannio aderisce a "Le Università per Giulio Regeni" Il 13 maggio la proiezione del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”

L’Università degli Studi del Sannio aderisce all’iniziativa nazionale Le Università per Giulio Regeni, promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa del giovane ricercatore italiano in Egitto.

Nell’ambito del programma nazionale, che coinvolge 76 università italiane e circa 15mila persone in incontri e proiezioni dedicati alla libertà di studio e di ricerca, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 16:30, presso l’Aula Magna del Polo didattico di Via delle Puglie, l’Ateneo sannita promuove una proiezione speciale del documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni.

L’evento prevede, dopo la proiezione, un momento di approfondimento con l’intervento della ricercatrice dell’Università del Sannio Eloisa Bellucci, sul tema “Il caso Regeni: alcuni profili di diritto internazionale”.

«A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni – dichiara la rettrice dell’Università del Sannio, Maria Moreno – riteniamo importante offrire alla nostra comunità accademica un’occasione di riflessione su valori fondamentali quali la libertà di studio, di ricerca e di espressione del pensiero. Le università hanno il compito di custodire questi principi e di promuovere una cultura dei diritti, della conoscenza e della responsabilità civile».

«La storia di Giulio Regeni, grazie al coraggio e alla forza della sua famiglia – ricorda la senatrice Elena Cattaneo – non si è conclusa con il ritrovamento al Cairo del suo corpo senza vita, dieci anni fa: al contrario, Giulio continua a vivere e a “fare cose” attraverso un movimento di persone che si riconosce nel valore fondamentale della libertà».

L’iniziativa Le Università per Giulio Regeni è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni.