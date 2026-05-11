Ginnastica Aerobica, il Club Benevento domina ai Nazionali Soddisfazione per gli atleti sanniti

Il Sannio sportivo scrive una nuova, gloriosa pagina di storia nella ginnastica aerobica. Ai Campionati Nazionali svoltisi a Porto Sant’Elpidio il 9 e 10 maggio 2026, il Club Ginnastico Benevento ha dato prova di una superiorità tecnica e agonistica straordinaria, rientrando alla base con un bottino che parla di eccellenza assoluta e una qualificazione corale per il prestigioso Trofeo MAA di Gorle.

Il dominio negli Allievi: Frascadore ed Errico sul tetto d’Italia

I riflettori sono stati tutti per un immenso Giovanni Frascadore. L’atleta beneventano ha letteralmente dominato la categoria Individuale Maschile (A2), conquistando una medaglia d’oro pesantissima con il punteggio di 15,450. Una prova di forza, precisione e carisma che ha confermato Frascadore come uno dei prospetti più brillanti del panorama nazionale. Ma il trionfo non si è fermato qui. Nella specialità Coppia Mista, la talentuosa Elide Errico ha condiviso la scena da assoluta protagonista insieme a Frascadore, dando vita a un binomio insuperabile. I due giovani atleti hanno danzato sulla pedana marchigiana con una sinergia perfetta, esaltandosi a vicenda e ottenendo un punteggio di 14,900 che è valso il secondo oro di giornata

Per Elide Errico è stato un weekend da incorniciare: oltre al titolo nazionale in coppia, l'atleta sannita ha mostrato tutto il suo valore ottenendo un prestigioso 3° posto grazie al prestito al Club California, sotto la guida della direttrice tecnica Simona Scotto. Un risultato che si aggiunge al 19° posto nell'Individuale Femminile A2 (14,600), a testimonianza di una tenacia fuori dal comune.

Il valore del Trio e la crescita del gruppo Allievi

Un punto di orgoglio fondamentale per la spedizione beneventana è stato il risultato ottenuto nel Trio Allievi. La formazione composta da Gioia Attanasio, Giovanni Frascadore e Azzurra Vella ha chiuso al 5° posto, ma il dato che salta agli occhi è il punteggio: un eccezionale 15,450, identico a quello che ha garantito l'oro individuale a Frascadore. Questo dato sottolinea l’altissimo valore tecnico raggiunto dal collettivo, capace di confrontarsi ai massimi livelli della categoria. Sempre tra gli allievi, si registra l'ottima crescita della coppia femminile formata da Gioia Attanasio e Azzurra Vella, che hanno chiuso al 18° posto con 14,350.

Senior: Aiello e Salerno, pilastri tra pedana e panchina

Nella categoria Senior, il Club Benevento ha mostrato tutta la sua forza partendo dalla splendida prova della Coppia Mista. Alessandro Aiello e Chiara Maria Salerno hanno sfiorato il podio nazionale per un soffio, chiudendo con un eccellente 4° posto e il ragguardevole punteggio di 17,600, una prestazione di altissimo profilo che li vede ai vertici della disciplina.

Sempre sul fronte individuale, Alessandro Aiello si è confermato nell'élite della disciplina conquistando un brillante 8° posto con 17,500, mentre Chiara Maria Salerno ha difeso con onore i colori societari nell’Individuale Femminile, chiudendo al 19° posto con 16,500. Per entrambi va sottolineata la straordinaria duplice veste di atleti e tecnici, un impegno che richiede una dedizione e una maturità sportiva non comuni, fungendo da veri e propri fari per l'intero movimento.

Lo staff: la regia dietro il successo

Dietro questi successi c’è una macchina organizzativa e tecnica perfetta. La Presidente Liana Stefanini ha espresso profonda soddisfazione per i risultati che premiano anni di investimenti e sacrifici. Il coordinamento è stato affidato alla Direzione Tecnica di Cristiana D’Anna, la cui visione metodologica continua a fare la differenza in pedana. Fondamentale il lavoro quotidiano svolto dal tecnico Angela Calicchio e Martina Iammarino, insieme agli stessi Salerno e Aiello, capaci di trasferire grinta e competenza ai più giovani.

Prossima fermata: il Trofeo MAA di Gorle

Il successo di Porto Sant’Elpidio ha un valore doppio: tutti gli atleti del Club Ginnastico Benevento si sono ufficialmente qualificati per il Trofeo MAA, l'appuntamento d'élite che si terrà a Gorle il prossimo giugno. La ginnastica sannita è pronta a dare battaglia ancora una volta, con la consapevolezza di appartenere ormai all'Olimpo dell'aerobica italiana.