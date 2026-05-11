Addio a Feliciell, "un pezzo della storia del calcio beneventano" Benevento. Il ricordo di Ciro Mauro

Chi ha frequentato un campo di calcio non poteva non conoscerlo. Felice Barone, per tutti Feliciell, scomparso in queste ore, faceva parte di quel calcio di cui oggi si fa sempre più fatica a trovare traccia. Una persona umile e disponbile, bello il ricordo che gli ha riservato con un post su fb Ciro Mauro.

“Oggi il calcio beneventano perde un pezzo della sua storia. ci ha lasciati Felice Barone ( per tutti FElICIELL" una persona speciale, conosciuta e voluta bene da tutti. Ha vissuto il calcio come pochi: sempre presente, sempre disponibile, sempre con quel sorriso che sapeva trasformare una giornata qualunque in un momento di famiglia. Ha fatto parte delle realtà più importanti della nostra città — Benevento, Ferrini, Forza e Coraggio, Milan Sannio Cesare Ventura Grippo tante altre — lasciando ovunque un ricordo pulito, affettuoso, autentico. Era uno di quelli che non cercavano mai i riflettori, ma che alla fine diventavano il cuore del gruppo.Una presenza buona, genuina, che tutti rispettavano e proteggevano. Una persona che, con la sua semplicità, riusciva a essere più grande di tanti altri. Oggi lo salutiamo con dolore, ma anche con gratitudine. Perché chi lascia un segno così, non se ne va davvero. Riposa in pace, amico nostro. Il campo, gli spogliatoi e la città non ti dimenticheranno”.