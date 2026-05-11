Sassinoro. In fiamme i rifiuti nel capannone dell'impianto di compostaggio Vigili del fuoco in azione presso il contestato impianto poi chiuso

Vigili del fuoco in azione da circa un'ora a Sassinoro, presso l'impianto di compostaggio rifiuti, non più attivo anche dopo la revoca dell'autorizzazione della Regione Campania, per un incendio che ha interessato il materiale che si trova depositoato ancora all'interno. Si tratta dello stabile della New Vision, al centro di una serie di proteste sin dalla sua apertura e che successivamente era stato chiuso e anche sequestrato.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorse più squadre di vigili del fuoco, anche con l'impiego di mezzi meccanici per smassare i rifiuti interessati dall'incidendio.

A contrada Pianella di Sassinoro intervenuti anche i carabinieri. Resta da stabilire cosa abbia provocato il rogo.

Come si ricorderà erano state tante le manifestazioni di cittadini e istituzioni – anche la Provincia aveva contestato il prosieguo delle attività -, per chiedere la chiusura dell'impianto, che sorge a poca distanza dal torrente Sassinora e dal fiume Tammaro che alimenta la Diga di Campolattaro, per la quale sono in corso le opere di potabilizzazione.

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