Cerca di liberarsi della droga gettandola sotto l'auto, arrestato un 36enne Benevento. Fermato dai carabinieri, è ai domiciliari

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' l'ipotesi di reato per la quale i carabinieri della Compagnia di Benevento hanno arrestato Michelangelo L., 36 anni, fermato nella serata di sabato alla contrada Ponte delle Tavole, alle porte del capoluogo.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, era in una Cinquecento condotta da una donna e avrebbe cercato di liberarsi di due panetti di hashish del peso di 140 grammi, gettandoli sotto l'auto. La perquisizione dell'abitazione ha consentito di rinvenire in camera da letto altri 18 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale ritenuto utile al confezionamento.

Dichiarato in arresto, l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione della Procura. E' difeso dall'avvocato Luigi Giuliano, che nelle prossie ore lo assisterà durante l'udienza di convalida dinanzi al Gip.