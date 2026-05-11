La salute non ha confini: boom di visite a Foiano di Val Fortore L'iniziativa dell'Ordine dei medici e il Comune fortorino

Obiettivo prevenzione raggiunto a Foiano di Val Fortore. Il segnale di vicinanza alle aree interne che l’Ordine dei Medici con il Progetto dell’Enpam “Piazza della Salute” voleva dare è arrivato forte ed il Fortore ha risposto alla grande.

Oltre 400 visite effettuate nell'ambito dell’iniziativa “Fai Prevenzione, prenditi cura di te”, 237 i cittadini registrati, il più piccolo di 18 mesi, il più grande di 86 anni.

C’è un’immagine simbolo di questa giornata a Foiano di Val Fortore: la fila ordinata di cittadini, dai nonni ai giovanissimi, in attesa in Piazza della Salute già due ore prima delle visite.

“Non era solo una fila per una visita medica, ma la risposta straordinaria di una comunità, un riconoscimento a chi ha dimostrato di volersi prendere cura di loro - ha detto il presidente dell’Ordine Luca Milano - L’evento, organizzato dall’Ordine dei Medici di Benevento in collaborazione con l’Enpam, è nato proprio con l'obiettivo di raggiungere le aree interne della nostra provincia. Non eravamo venuti qui per registrare questi numeri, ma per lanciare un messaggio chiaro: la distanza geografica dal capoluogo non deve mai tradursi in una disparità nei servizi sanitari”.

Dalle nove del mattino fino alle sette di sera, negli ambulatori allestiti negli spazi del Comune, organizzati e gestiti dai Consiglieri e dalla Segreteria dell’Ordine, hanno lavorato senza sosta tanti camici bianchi: cardiologi, pneumologi, dermatologi, endocrinologi, reumatologi, ortopedici, medici di famiglia. Pediatri e odontoiatri hanno dedicato tempo prezioso ai più piccoli, mostrando con esempi pratici come la difesa della salute inizi dal cavo orale, grazie a gesti quotidiani e al corretto uso dello spazzolino.

“L’efficacia di questa iniziativa è stata confermata dai fatti oltre che dai numeri - ha continuato Milano - durante le visite sono state riscontrate problematiche di salute importanti che hanno richiesto la predisposizione di due ricoveri ospedalieri. Per altri cittadini è stato necessario prescrivere esami più approfonditi, mentre a diversi pazienti sono state impostate nuove terapie o modificate quelle già in atto, a dimostrazione di quanto un controllo medico possa fare la differenza tra il benessere e l'aggravarsi di una patologia. Garantire equità di accesso alla salute per tutte le fasce della popolazione, senza discriminazioni geografiche, economiche o sociali, è il cuore della nostra missione ed è al primo punto del nostro manifesto per un sistema sanitario territoriale integrato”.

Questa visione è stata resa concreta dalla collaborazione di tante eccellenze: infermieri, guidati dal presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, hanno fornito un supporto fondamentale, mentre l’Ordine dei Fisioterapisti ha presidiato uno stand dedicato alla distribuzione di materiale informativo per la salute motoria. L’ASL di Benevento con il suo personale ha sensibilizzato la partecipazione agli screening oncologici ed ha distribuito diversi kit per lo screening del tumore colon-retto. I professionisti dell’Azienda Ospedaliera San Pio hanno promosso la cultura della donazione di organi, tessuti, sangue, ed hanno contato diverse iscrizioni al registro delle donazioni. I volontari della Croce Rossa e della Misericordia hanno garantito assistenza per tutta la durata della manifestazione e hanno organizzato dimostrazioni sulle manovre salvavita. Le associazioni sportive locali in mattinata hanno guidato i partecipanti in percorsi di fitness, trekking, jogging; nel pomeriggio, invece, hanno trasformato i giardini della piazza in percorsi per le biciclette dove i più piccoli hanno imparato le regole base dell’educazione stradale: all’arrivo per loro una bici patente simbolica. L’integrazione tra benessere e territorio è stata suggellata dalla presenza di Coldiretti, che ha animato la giornata con i prodotti tipici locali e la distribuzione gratuita di mele annurca, simbolo della nostra terra. Tra tutti questi momenti collaterali e le note dei Five Friends, la prevenzione è diventata una vera occasione di incontro.

“La piazza ha accolto tutti - ha concluso il presidente Milano. INSIEME SI PUO’: professionisti della salute, istituzioni, associazioni, hanno accorciato le distanze, dimostrando che la salute è un bene comune che deve viaggiare per tutte le strade del nostro Sannio. Un grazie sincero a tutti loro. I veri protagonisti, però, sono stati i numerosissimi cittadini. Dai più piccoli ai più grandi hanno tutti dimostrato grande senso civico: rispetto delle file, delle attese, felicemente ammirati della sincera attenzione nei loro confronti. Una giornata da non dimenticare, dai tanti valori semplici ma veri, che anche il sole ha voluto premiare”.