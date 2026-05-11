Servizio Civile Universale, pubblicati i calendari dei colloqui di selezione

Il Comune di Benevento informa che Anci Campania ha pubblicato i calendari relativi ai colloqui di selezione per il Bando di Servizio Civile Universale scaduto lo scorso 16 aprile.
Le procedure riguarderanno quindi anche i candidati che hanno presentato domanda per svolgere il Servizio Civile presso il Comune di Benevento.
I progetti previsti dal bando, com’è noto, sono: Rilanci Campania 2026, Comunità Solidale 2026, Ambiente in Comune 2026 e Biblioteca per tutti 2026.
Considerata la modalità da remoto: i candidati riceveranno, almeno 5 giorni prima del colloquio, una e-mail da Anci Campania con il link e le istruzioni per accedere alla piattaforma; in caso di mancata ricezione, sarà possibile segnalare il problema all’indirizzo: selezioni@ancicampania.it
Il calendario dei colloqui e ulteriori informazioni sono consultabili sul sito di Anci Campania al seguente link: https://ancicampania.it/servizio-civile-universale-al-via-i-colloqui-di-selezione/