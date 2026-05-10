Play off nazionali. La Salernitana "corsara" al Pinto, Potenza da urlo Sconfitto al Capozza il Casarano di Di Bari: il Renate solido e infallibile. Pari del Ravenna

Tre vittorie in trasferta e due pareggi. Le squadre favorite che giocavano la prima sfida in trasferta hanno tutte messo un'ipoteca sul passaggio del turno. Innanzitutto la Salernitana, che vince 3 a 2 al Pinto dopo ben 53 anni ( nel 73, doppietta di Busilacchi. Nell'82 un'altra vittoria, ma a tavolino). I granata di Cosmi dominano tre quarti di partita, finchè Coppitelli non si ravvede e manda in campo Llano, Pezzella, Kallon, Proia e Vano che erano rimasti in panchina e cambiano il volto ad una Casertana incapace fino ad allora di sviluppare gioco e azioni da gol. Il 3 a 0 iniziale firmato da Lescano, Ferrari e Ferraris viene messo in discussione dalle reti di Proia e Butic. I granata resistono nel finale (9 minuti di recupero) e portano a casa la vittoria. Per capovolgere la situazione, la Casertana dovrà vincere all'Arechi con due gol di scarto.

Chi ha messo più di un'ipoteca sul passaggio del turno è il Potenza, che sbanca il “Molinari” di Campobasso e lo fa con un punteggio che non ammette discussioni: 3-0. Felippe su calcio di rigore, D'Auria e Siatounis scavano il solco che sembra definitivo in vista della sfida di ritorno di mercoledì al Viviani. Delusione per i settemila molisani che sognavano un epilogo migliore.

La terza vittoria in trasferta è della squadra brianzola del Renate, che segna subito due gol a Casarano e porta a casa un 2 a 0 che sembra un gran bottino in cassaforte. La favola della squadra salentina si sfalda di fronte alla solida squadra lombarda, terza nel girone A. Ma la “Di Bari-band” può andar fiera di aver vissuto una grande post season. Il Renate ha segnato due gol in 24 minuti (il primo dopo 3'), poi si è difeso con ordine andando anche a pungere in contopiede. Fino al finale all'arma bianca dei salentini, che non hanno saputo approfittare dell'uomo in più dal 72' (espulsione per doppio giallo di Spedalieri) ed hanno chiuso con non poco rammarico.

I due pareggi arrivano da Cittadella e da Piancastagnaio. La Pianese recupero un gol di svantaggio sul Lecco, mentre il Ravenna rimonta lo svantaggio iniziale di 2 a 0 al Cittadella e chiude con un 2 a 2 che lo etichetta come favorito per la gara di ritorno.

PRIMO TURNO NAZIONALE

Andata

Cittadella-Ravenna2-2(36' Vita, 45'+2' Rabbi, 82' Bani, 86' Fischnaller)

Campobasso-Potenza0-3(19' Felippe, 30' D'Auria, 41' Siatounis)

Pianese-Lecco1-1(23' Kritta, 73' Tirelli)

Casarano-Renate0-2(3' Karlsson, 24' Karlsson)

Casertana-Salernitana2-3(11' Lescano, 30' Ferrari, 56' Ferraris, 72' Proia, 83' Butic)



Ritorno mercoledì 13 maggio

Ravenna-Cittadellaore 20.00

Lecco-Pianeseore 20.00

Renate-Casaranoore 20.00

Salernitana-Casertanaore 20.45

Potenza-Campobasso ore 21.00

Nella foto (Della Cioppa/Casertana Calcio) il rossoblù Oukhadda in azione