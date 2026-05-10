Under 15, l'andata degli ottavi è del Benevento: Sansaro stende il Picerno Nel prossimo weekend ritorno all'Avellola per la qualificazione ai quarti di finale scudetto

AZ Picerno-Benevento 0-1

Picerno: Apicella; Salvati, Santoriello, Sabatella, Nocera, Ronca (9'st Beatrice), Manzo (23'st Barbarulo), Monetta, Longobardi (23'st Lucifero), Ambrosca (9'st Gargiulo), Senatore (31'st Cuomo). A disp.: Robustelli, Quaranta, Barra, Dovizio. All.: Cesaro

Benevento: Nuzzo; Sansaro, Gargiulo, Kaba Diakite, Licciardi, Circelli, Grosso La Valle (25'st Laurenza), Ronga, Picarella (1'st Renzi), Di Laora (31'st Caruso), Mirra (38'st Sarracino).

A disp.: Ippolito, Maglia, Criscuolo, Goglia, Schetter. All.: Festa

Arbitro: Gresia di Moliterno. Assistenti: Libertella e Grande di Moliterno

Note: Espulso Licciardi al 28'st

Marcatori: 6'st Sansaro (B)

Vittoria di misura conquistata dall'under 15 del Benevento che ha violato il campo del Picerno, mettendo in discesa il discorso qualificazione ai quarti di finale scudetto. La formazione guidata da Festa si è imposta di misura, grazie a un gol realizzato da Sansaro dopo sei minuti di gioco dall'inizio del secondo tempo. Si tratta di una rete pesante, che mette il Benevento in una posizione di ulteriore vantaggio in vista della sfida di ritorno, in programma nel prossimo weekend all'Avellola. Il Benevento ha a disposizione due risultati su tre, e addirittura potrebbe perdere anche di misura per passare il turno, considerato il miglior piazzamento in classifica maturato nel corso del campionato. Da segnalare l'espulsione rimediata da Licciardi al 28' della ripresa, con il Benevento che ha stretto i denti nel finale in inferiorità numerica. Il centrocampista giallorosso salterà il match di ritorno.