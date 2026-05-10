Play off, fase nazionale: sfida da brividi Campobasso-Potenza Lucani in ritiro a Benevento, si sono allenati a Paduli. Il Casarano "underdog" sfida il Renate

Play off di serie C, siamo già al primo turno nazionale. Stasera andanno in scena le gare d'andata. Il clou indubbiamente è quello al Pinto di Caserta (ne abbiamo parlato a parte), dove si sfideranno la Casertana giunta al quinto posto e la Salernitana che ha chiuso in terza posizione, appena 3 punti in più dei corregionali. Appuntamento per le 21 di stasera, poi la sfida dell'Arechi mercoledì 13 alle 20,45.

Ma oltre al derby campano ci sono altre sfide che attirano l'attenzione. Per il Sud l'attenzione è alta su Campobasso-Potenza. Molisani e lucani sono divisi da poco più di 200 km, tanto che il Potenza per preparare questa sfida ha scelto Benevento come suo quartier generale, spostandosi sul campo di Paduli per gli allenamenti. Stasera si gioca al “Molinari” (o nuovo Romagnoli se volete...), lo stadio “gemello” di quello sannita. Zauri ha sottolineato la forza della squadra lucana, che si è rodata vincendo la Coppa Italia di Lega Pro, in fondo un torneo simile a questi play off. De Giorgio ha sottolineato la logistica favorevole per via della vicinanza, ma ha anche ribadito che la sua squadra si presenterà all'impegno nelle migliori condizioni previste (manca solo Loiacono): “Dobbiamo ragionare come se fosse una sola partita di 180 minuti – ha detto De Giorgio – contro una squadra che ha una difesa esperta e un attaccante forte come Bifulco. Abbiamo giocato in gironi diversi, ma tanti giocatori sono transitati nel gruppo del Sud”.

L'altra squadra del girone meridionale impegnata stasera (ore 20) è il Casarano rivelazione del bomber Chiricò. Ospiterà al Cocozza il Renate dell'ex Latina, Joseph Ekuban, autore del gol della vittorie dei pontini contro il Benevento il 4 ottobre '25, nel girone d'andata di questo campionato. A gennaio il fratello di Caleb, che gioca da anni nel Genoa, ha scelto di lasciare il Latina e di andare al Renate, dove ora si gioca la promozione. La squadra brianzola è guidata da Luciano Foschi che due anni fa portò il Lecco in B proprio vincendo i play off. Di Bari, giunto ottavo nel girone C, ha la squadra meno indicata nei pronostici: se il renate è quotato a 12, i salentini valgono addirittura 201 volte la posta giocata. Ma è indubbio che quella rossoblù sia diventata un'autentica mina vagante.

Concludono il programma un pregevole Cittadella-Ravenna, senza disprezzare l'altra novità, la Pianese che sfida il Lecco. Piancastagnaio, città di 3.800 abitanti in provincia di Siena che sfida la storia dei lariani.

PRIMO TURNO NAZIONALE (Andata domenica 10 maggio)

Cittadella-Ravennaore 20.45

Campobasso-Potenza,ore 20.00

Pianese-Leccoore 20.00

Casarano-Renateore 20.00

Casertana-Salernitanaore 21.00

Ritorno mercoledì 13 maggio

Ravenna-Cittadellaore 20.00

Lecco-Pianeseore 20.00

Renate-Casaranoore 20.00

Salernitana-Casertanaore 20.45

Potenza-Campobasso ore 21.00