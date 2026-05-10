Benevento, il film della promozione in Serie B in onda su 8channel: i dettagli Il racconto di una stagione che è già storica. Data di uscita e novità

Segnate in rosso la data del 25 maggio 2026. Su Ottochannel andrà in onda il film della promozione del Benevento in Serie B, attraverso cui si ripercorrerà l'intera annata che ha permesso al sodalizio giallorosso di tornare finalmente tra i cadetti. La voce della narrazione sarà quella dei protagonisti, con i giallorossi che racconteranno il percorso intrapreso fino all'epilogo finale che ha visto una intera città celebrare la vittoria del campionato. Oltre a a gran parte dei calciatori, sono presenti anche le testimonianze di Marcello Carli, Antonio Floro Flores, Fabrizio Melara, Andrea De Falco ed Emanuele Padella, così come del presidente Vigorito che ha toccato diversi punti importanti relativi alla stagione e al futuro del Benevento. Dal punto di vista giornalistico, non è mancata l'analisi di Sonia Lantella sul percorso dalla Strega. I protagonisti sono anche i tifosi, attraverso video e foto inviati alla redazione di Ottochannel che saranno proposti nel film per rendere indelebili momenti che già fanno parte della Storia del Benevento Calcio. Il titolo è "A riveder le stelle. La promozione del Benevento in Serie B". Un rimando dantesco per rendere chiaro il percorso "infernale" intrapreso dalla Strega in Serie C, prima di tornare nel "paradiso" della cadetteria dopo tre anni. Appuntamento al 25 maggio, con altre novità che saranno pubblicate nei prossimi giorni.