Play off. Derby al Pinto, attrazione irrinunciabile Si gioca alle 21 per la concomitanza con la partita di basket della Juve Caserta

E' il giorno del derby al Pinto. Tifoserie rivali, le due città più grandi della Campania dopo Napoli: 72mila abitanti Caserta (ma Terra di Lavoro arriva a 909mila con la provincia), 125mila Salerno (un milione e 53mila la provincia dei 158 comuni, estensione di quasi 5mila km quadrati). Il calcio nel sangue per entrambi i popoli, una storia recente per il “cavalluccio marino” costellata di serie A e B. Insomma la sfida più suggestiva dei play off di serie C. Al Pinto c'è il sold out, nonostante il divieto di trasferta per i salernitani (51, residenti fuori provincia, saranno presenti in curva), all'Arechi si va verso numeri importanti, visto che la prevendita, sia pure con qualche intoppo, è già a quota novemila.

Perchè la gara è stata posticipata alle 21

Si gioca alle 21, un'ora dopo le altre partite. Il motivo è semplice, c'è la concomitanza nel vicino “PalaPiccolo” di Juve Caserta-Montecatini, gara 2 dei playoff di basket di serie B. Anche a quella sfida è stato cambiato l'orario: si gioca alle 15,30, ma gli organizzatori hanno provato a dilatare di molto la distanza temporale tra i due eventi, perchè il PalaPiccolo è attiguo al Pinto e i due impianti hanno in comune anche il parcheggio auto. E ovviamente c'era il sold out anche per la gara di basket, che a Caserta ha una storia importante.

Salernitana all'esordio nei play off

Stagione tormentata, due allenatori (Raffaele, poi Cosmi) e terzo posto difeso coi denti. La Salernitana è tra e favorite di questi play off. Ma le previsioni in una manifestazione come quella della Lega Pro contano davvero poco. La Casertana è squadra tosta e Coppitelli vuole portarla fino in fondo. Ci credono tutti, in primis il presidente D'Agostino, che ha messo in palio la bella somma di un milione di euro se la squadra sarà promossa in serie B. Una ricca ricompensa, che in una sfida tanto attesa conta, ma fino ad un certo punto. Le due squadre sembrano decise. La Casertana dovrebbe scendere in campo con De Lucia tra i pali. Davanti a lui la difesa a tre formata da Heinz,RocchieMartino. Sulle fasce Liottipotrebbe prendere il posto di Llano a sinistra mentre a destra ci sarà l'ex giallorosso Oukhadda. A metà campo l'altro cambio rispetto alla sfida con l'Atalanta conPezzellaal posto di Saco mentre Toscanoe l'ex Girellicompleteranno il reparto. In attacco la coppia Butic-Casarotto. Modulo 3-5-2.

Cosmi dovrebbe rispondere con il 3-4-1-2 delle ultime esibizioni. Tra i pali Donnarumma, In difesa al posto di Arena dovrebbe spuntarla Berrasu Matino mentre sono confermati Golemice Anastasio. A sinistra torna Villamentre a destra Cabiancapotrebbe vincere il ballottaggio con Longobardi. A centrocampo qualche dubbio in più ma alla fine potrebbero spuntarla ancora De Boer eTasconementre in attacco saranno confermati Ferraris,FerrarieLescano.