L'artistico Alberti protagonista a Foiano con "La storia dello Iumbariello" Premiazione del concorso tra arte, talento e tradizione

Una giornata ricca di emozioni e partecipazione quella di ieri a Foiano di Val Fortore, dove presso il Comune si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso di pittura “La storia dello Iumbariello”, alla presenza del Sindaco, delle istituzioni e della comunità locale.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale di Foiano di Val Fortore guidata dal Sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale immateriale del territorio, offrendo al tempo stesso occasioni di espressione creativa e di confronto. Il progetto intende inoltre rafforzare il legame con la comunità, stimolando la riscoperta delle tradizioni locali come risorsa per una crescita consapevole.

L’evento ha rappresentato un significativo momento di incontro tra arte, memoria e territorio, mettendo in evidenza il talento e la sensibilità degli studenti del Liceo Artistico “Alberti - Virgilio” di Benevento, diretto da Silvia Vinciguerra.



L’istituto si conferma una realtà di riferimento nella formazione artistica in provincia di Benevento, capace di intrecciare esperienza educativa e apertura al territorio attraverso iniziative culturali e progettuali. La scuola si distingue infatti per la sua costante presenza attiva nel contesto locale, dove l’attività didattica si arricchisce di esperienze concrete che permettono agli studenti di esprimere competenze, creatività e crescita personale in un dialogo continuo tra tradizione e innovazione. Hanno partecipato le classi 3B, 3C, 4C, 5B e 5C, presentando elaborati di notevole livello artistico ed emotivo.

I riconoscimenti assegnati:

1° premio: Vanessa Renna, classe 3B

2° premio: Anita Boffa, classe 5B

3° premio: Gruppo della classe 4C, composto da Roberta La Frazia, Raffaella Maffei e Denise Spagnuolo.



Il progetto rientra nelle attività FSL (Formazione Scuola - Lavoro) in convenzione tra il Liceo Artistico e il Comune di Foiano di Val Fortore, confermando l’importanza della collaborazione tra scuola e territorio nella valorizzazione delle identità culturali attraverso il linguaggio dell’arte. Gli studenti sono stati seguiti dalle docenti di Arti Figurative, professoresse Mariapia Saccone e Caterina Citarella, e dalle docenti di Grafica, professoresse Tiziana De Tora e Sandra Dello Iacovo, che hanno accompagnato il percorso formativo con competenza e continuità.

Veronica Russo professoressa referente dei progetti FSL, ha curato con impegno e costanza l’organizzazione dell’intero evento per diversi mesi: il suo lavoro è stato fondamentale e ha contribuito in modo decisivo alla piena riuscita dell’iniziativa.

La mostra collettiva delle opere resterà aperta al pubblico fino al 20 maggio 2026 presso la sede del Comune di Foiano di Val Fortore.

Esperienze come questa confermano il ruolo del Liceo Artistico “Alberti - Virgilio” come spazio vivo di formazione e cittadinanza attiva, in cui l’arte diventa strumento di crescita, condivisione e valorizzazione della memoria collettiva.