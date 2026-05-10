Altro che festa: minaccia e picchia la madre, un 23enne finisce in carcere

Montesarchio. Il giovane arrestato dai carabinieri per tentata estorsione

altro che festa minaccia e picchia la madre un 23enne finisce in carcere
Montesarchio.  

Avrebbe preteso dei soldi dalla mamma. E' per questo che i carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno arrestato  un 23enne del posto - la mancata indicazione delle generalità serve a tutelare la parte offesa ndr -, al quale hanno contestato una ipotesi di tentata estorsione. E' maturata per i comportamenti che il giovane avrebbe mantenuto nei confronti della madre, che avrebbe minacciato e picchiato per costringerla a dargli una somma di denaro di cui evidentemente riteneva di aver bisogno.

Scattato l'allarme, i militari sono intervenuti ed hanno fermato il giovane. Condotto in caserma, il 23enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio, trasferito presso il carcere di contrada Capodimonte, dove domani comparirà dinanzi al gip Roberto Nuzzo, chiamato a convalidare l'arresto e a disporre una eventuale misura cautelare - il Pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, sarà l'occasione per l'indagato, difeso dall'avvocato Ettore Marcarelli, di fornire la propria versione sui fatti.

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