Camera penale: visita al carcere e confronto sull'esecuzione della pena

Una delegazione della Camera penae di Benevento, presieduta da Nicol Salomone, ha visitato ieri con altre associazioni, per verificare le condizioni detentive, il carcere di Benevento. Nel pomeriggio si è tenuto poi un convegno sull’ordinamento penitenziario: esecuzione della pena, battaglie per i diritti e prospettive di riforma.
A più di 50 anni dall’entrata in vigore della legge 354/1975 – si legge in una nota - “nel nostro Paese, il sovraffollamento detentivo continua a generare inefficienza e soprattutto condizioni degradanti nell’esecuzione della pena, rendendo il lavoro degli operatori estenuante e massacrante. Il tema dell’assistenza sanitaria resta critico e centrale. La Camera Penale ringrazia il Rotary, il Consiglio dell’Ordine, l’Osservatorio nazionale carcere dell’Ucpi, Nessuno Tocchi Caino, i Radicali italiani, Aiga, il movimento Ora, i sindacati della penitenziaria, il Garante provinciale dei detenuti, ma soprattutto la Direzione e il personale della casa circondariale, per aver consentito la realizzazione di questa giornata fondamentale di testimonianza e riflessione”.