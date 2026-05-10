Under 16, il Benevento vince a Pontedera e "vede" i quarti di finale I giallorossi si avvicinano alla qualificazione. Tra una settimana il ritorno all'Avellola

Pontedera-Benevento 1-2

Pontedera: Mihilli, Tommasini, Ferrini (24'st Filippi), Lombardi (32'st Bocchiccio), Tonin (17'st Bacci), Mazzantini (32'st Della Valle), Maldini, Palladino (32'st Consogni), Lelli, Grisafi (24'st Gaggioli), Giuliato. A disp.: Mustari, Mammini, Franchini. All.. Corti

Benevento: Porcelli, Cimmino (37'st Silvestri), Aprovitola, Martello, Greco, Vitelli, Ferretti (27'st Coppola), Calabria (27'st Porta), Schettino, Sorbo, Esposito (13'st Bianclino). A disp.: Esposito, Cuomo M., Marciano, Di nardo, Cuomo F.. All.: Leone

Arbitro: Bragazzi di Carrara. Assistenti: Vergnano di Pistoia e Paladini di Lucca

Marcatori: 9'pt Maldini, 11'pt Schettino, 27'pt Cimmino

Pesante vittoria conquistata dall'under 16 del Benevento nella gara d'andata degli ottavi di finale scudetto. In casa del Pontedera, la squadra allenata da Leone si è imposta con il risultato di 2-1. Dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Maldini, il Benevento ha subito pareggiato con Schettino e poi siglato il raddoppio al 27' con Cimmino. Si tratta di un risultato di spessore, che mette in discesa il discorso qualificazione per i giallorossi. Domenica prossima ci sarà la gara di ritorno all'Avellola: il Benevento ha a disposizione due risultati su tre. Anche la sconfitta di misura garantirebbe la qualificazione ai giallorossi che vogliono proseguire il percorso nelle fasi finali da protagonisti.