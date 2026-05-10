Fondi europei: "Dopo primato Pnrr, Benevento guida delle aree interne" Così i gruppi di maggioranza al Comune di Benevento

"Dopo aver ottenuto il primato nazionale per investimenti Pnrr in rapporto al numero degli abitanti, la città di Benevento e la Provincia si apprestano a guidare la stagione dei fondi comunitari '21-'27, con un ruolo-guida per le aree interne, visto che del nascente bureau è partner istituzionale anche la Provincia irpina. Comune e Provincia di Benevento si apprestano a giocare con un ruolo di primissimo piano anche quest'ulteriore stagione di trasformazione territoriale e di risorse per lo sviluppo", lo scrivono in una nota i gruppi di maggioranza al Comune di Benevento dopo il via libera della Presidenza del Consiglio dei Ministri al progetto, ideato da Palazzo Mosti, per guidare con un Ufficio unico in forma associata la stagione dei fondi Coesione 2021-2027.



"Di ciò attraverso accordi istituzionali semplificati potranno giocare anche i piccoli Comuni. Così la Città assolve ad un ruolo di guida e pionieristico, rispetto ad Enti più piccoli spesso privi dei mezzi e delle risorse umane sufficienti a sfruttare le occasioni delle risorse comunitarie. Mentre altri si attardano in strumentalizzazioni inutilmente plateali, si ottengono risultati importanti e concreti per il territorio, come avvenuto già in questi anni".

