Benevento, martedì mattina seduta a porte aperte all'Imbriani Il programma dell'ultima settimana di allenamenti per la squadra giallorossa

Programma stilato per questa ultima settimana proiettata ad un impegno agonistico. Il Benevento si è già ritrovato in campo all'Imbriani, questa mattina alle 9,30. Seduta di scarico per tutti. Domani giornata di riposo, martedì si riprende alle 11 all'Antistadio Imbriani. Solita seduta a porte aperte, un'occasione da non pedere perchi è ancora a caccia di qualche autografo e di un selfie.

Allenamenti mattutini anche mercoledì, ore 11, e il giorno dopo. Ma giovedì cambia la location, si va al Vigorito, il campo principale, per non perdere mai le misure per una partita vera.

Venerdì la seduta inizierà di buon mattino, ore 9,30. Perchè a metà giornata è prevista la patenza per Vicenza.

Proprio in Veneto sabato mattina è prevista una seduta di rifinitura, poi alle 20,30 c'è la partita al Menti contro Leverbe e compagni.

Nella mattinata di domenica è previsto il ritorno in città.