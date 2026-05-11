Benevento. Aprono pozzetto e rubano carburante da un'area di servizio Ladri in azione la scorsa notte: ammanco di alcuni miglia di litri, indaga la Polizia

Ladri in azione probabilmente la scorsa notte all'interno di una colonnina di benzina ed area di servizio nella zona di Ponte Valentino, alle porte di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver raggiunto l'area, gli autori del furto sono riusciti ad aprire uno dei pozzetti sulle cisterne interrate che contengono carburante.

Probabilmente con l'utilizzo di un motorino o un altro sistema, i malviventi sono riusciti a prelevare alcune miglia di litri di carburante messi probabilmente in qualche cisterna.

Questa mattina alla riapertura dell'attività, l'amara sorpresa per i gestori che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini per cercare di raccogliere elementi utili all'identificazione degli autori del furto. Come sempre in questi casi, al vaglio anche eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.