Maxi truffa da 70mila euro, 5mila bonificati sul conto di un 60enne: perquisito Benevento. Inchiesta della Procura di Perugia, la 'visita' dei carabinieri

Avrebbe riciclato parte di una maxi truffa. Nel mirino dei carabinieri è finito un 60enne di Benevento, perquisito su ordine della Procura di Perugia. E' al centro di una indagine che è stata avviata dopo la denuncia di una donna rimasta vittima di un raggiro, compiuto da più persone, che le era costato la somma di 70mila euro.

Le dichiarazioni rese da una di loro, durante l'interrogatorio, e gli accertamenti bancari effettuati avrebbero messo i militari sulle tracce del 60enne beneventano che, sostengono gli inquirenti, avrebbe messo a disposizione il proprio conto corrente, acceso presso una banca on line, per incassare la somma di 5mila euro e ostacolare l'individuazione della provenienza dei soldi. Che sarebbero stati bonificati nell'ottobre 2025 da un conto aperto presso le Poste da una donna che aveva partecipato alla commissione della truffa.

Di qui il decreto di perquisizione e sequestro firmato dalla Procura perugina ed eseguito a carico dell'uomo, difeso dall'avvocato Antonio Leone.