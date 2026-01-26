Tornano in azione i ladri di tablet e pc nelle scuole: colpo a Foiano VIDEO – Il sindaco Ruggiero: consegnate le immagini ai carabinieri

Materiale informatico ancora nel mirino dei ladri nelle scuole del Sannio. Dopo i colpi registrati neltempo a Ponte, Torrecuso, Sant'Agata e a Guardia Sanframondi ad ottobre scorso, nella notte tra venerdì e sabato i ladri sono entrati in azione all'interno della scuola primaria di Foiano di Val Fortore.

Circa 20 i computer portatili finiti nel mirino dei malviventi che hanno agito dopo aver forzato ed aperto una porta dell'istituto scolastico.

A denunciare pubblicamente l'accaduto, con un videomessaggio su Facebook rivolto ai suoi concittadini è stato il sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Ruggiero: “E' finito il tempo di lasciare le ace aperte e di stare tranquilli anche nelle nostre zone” l'amaro commento del primo cittadino che ha poi annunciato: “Abbiamo consegnato ai carabinieri i video dei ladri che scappano in direzione di Benevento. Ora speriamo che si riesca ad individuare gli autori di un fenomeno che spesso ha interessato il Sannio e questo significa che c'è un mercato per rivendere il materiale informatico”.

