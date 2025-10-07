Decine di Pc e tablet rubati da una scuola a Guardia Sanframondi Torna in azione malviventi che rubano materiale informatico arrivato da poco negli istituti

Amara sorpresa questa mattina per docenti e personale del plesso scolastico “Abele De Blasio” di Guardia Sanframondi per un furto – non è il primo nel Sannio – messo a segno nella notte.

A sparire, come purtroppo spesso accade, sono stati una trentina di pc portatili e numerosi tablet in dotazione all'istituto. Sembra che si tratti di materiale informatico nuovo.

Per accedere ai locali, i malviventi hanno forzato una porta dell'edificio e successivamente scardinato un altro infisso messo a protezione dell'aula dove erano custoditi i computer ed altro materiale arrivato da poco tempo nella scuola.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini per cercare di raccogliere elementi utili all'identificazione degli autori del colpo che segue quelli avvenuti nei giorni scorsi nelle scuole di San Giorgio del Sannio e alla frazione Sant'Agense.

Nei mesi scorsi invece, stessi furti erano stati registrati a Foglianise, a Benevento (Moscati), Ponte, Paupisi, Sant'Agata ed altri centri della provincia. In tutti i casi a finire nel mirino anche attrezzatura informatica.