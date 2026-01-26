Orlacchio: elezione Razzano è segno di cambiamento netto La linea da seguire sarà di riavvicinamento con tutte le classi sociali della città

"Desidero esprimere sincera felicità per l'elezione a Segretaria cittadina di Rosa Razzano, persona che si è sempre distinta nello scenario politico cittadino e provinciale per la sua disponibilità e la vicinanza alle persone che vivono nel disagio".

Così Stefano Orlacchio (Pd Benevento) dopo l'ekezione di Rosa Razzano alla guida cittadina del Partito Democratico.

"Negli anni che verranno - prosegue -sarò al suo fianco per supportarla in una fase politica delicata per il Partito e la città, dove da troppi anni siamo relegati all'opposizione nonostante la nostra naturale vocazione al governo, che sia, altresì, portato avanti con visione d'insieme e pragmatismo.

Questa elezione è segno di un cambiamento netto, partendo dall'eredità dell'ex segretario, Francesco Zoino (di cui sono stato vice e con cui c'è sempre stata sintonia), dal lavoro dei consiglieri comunali del Partito Democratico, che da sempre si oppongono al malgoverno cittadino, e dall'esperienza del già consigliere regionale Gino Abbate, punto di riferimento in questa fase politica.

La linea da seguire sarà di riavvicinamento con tutte le classi sociali della città, di dialogo con associazioni e sindacati, di vicinanza e supporto alle iniziative studentesche, sia universitarie che liceali, lungo la scia della giustizia sociale e solidarietà, basi di una comunità che sia realmente coesa e propensa alla rinascita. Buon lavoro a Rosa, alla futura segreteria e al direttivo neoeletto, per una Benevento più giusta e inclusiva".