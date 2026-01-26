Vicenda servizio civile, Coppola: salvi attestati di idoneità "Istanza in autotutela prodotta con Anci"

Stamane l'assessore del Comune di Benevento alle Politiche sociali Carmen Coppola e il dirigente del Settore Gennaro Santamaria sono stati ascoltati in Commissione Politiche sociali, al fine di chiarire gli aspetti amministrativi della vicenda che ha riguardato l'espletamento del Servizio civile annualità annualità 2024/2025 e riguardo cui il Comune è stato oggetto di ispezione ministeriale.

"Ho spiegato - afferma l'assessore Carmen Coppola - ai consiglieri comunali che è stata prodotta, insieme ad Anci con cui c'è piena sintonia, un'istanza in autotutela per l'annullamento del Decreto numero 21/2026 inerente la revoca di 2 progetti. Questa istanza sarà sottoscritta tanto dal dirigente Santamaria quanto dal segretario generale Anci Campania Aniello D'Auria e questo è un segnale positivo di collaborazione istituzionale e trasparenza. Abbiamo comunicato inoltre ai consiglieri un'ulteriore notizia positiva che riguarda proprio i giovani volontari: il Dipartimento delle Politiche giovanili ha chiarito che questa vicenda non influirà sull'attestato idoneo per la riserva dei posti che ha - come è noto - una importante utilità per le procedure concorsuali pubbliche. Siamo fiduciosi che la vicenda possa risolversi per il meglio attraverso le forme del dialogo tra istituzioni che il Comune e il nostro Settore stanno esperendo con serietà".