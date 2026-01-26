IPSAR "Le Streghe": la Memoria si fa cammino Dal lavoro in aula al trekking urbano nel cuore di Benevento

Non un’iniziativa estemporanea, ma il punto di arrivo di un percorso di consapevolezza profondo e condiviso. In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, l’IPSAR “Le Streghe” promuove un trekking urbano nel centro storico di Benevento, che condurrà studenti e docenti nei luoghi dell’antico quartiere ebraico, trasformando la città in un’estensione dell’aula scolastica.

Il Giorno della Memoria non rappresenta soltanto un momento commemorativo legato alla Shoah, ma una fondamentale occasione educativa per riflettere sui meccanismi dell’odio, della discriminazione e della negazione dei diritti umani, ieri come oggi. È da questa consapevolezza che nasce il progetto dell’istituto, frutto di un lavoro didattico articolato e interdisciplinare.

L’iniziativa prende avvio da una proposta del Dipartimento di Scienze Motorie, che ha offerto una chiave di lettura originale e significativa: il ruolo dello sport e del corpo nel periodo nazifascista, utilizzati sia come strumenti di propaganda e controllo ideologico, sia come luoghi di persecuzione, umiliazione e, in alcuni casi, di resistenza morale.

Spesso percepito come ambito neutro o esclusivamente positivo, lo sport fu in realtà profondamente coinvolto nelle politiche razziali dei regimi totalitari. Attraverso esempi tragici ed eroici, è diventato per gli studenti una potente lente educativa per comprendere la Shoah e per collegarla alle responsabilità civili del presente.

L’uscita sul territorio rappresenta la fase conclusiva di un percorso sviluppato nelle settimane precedenti in aula. Attraverso momenti di confronto e dibattito, gli studenti hanno ripercorso la storia della Shoah per poi allargare lo sguardo alla complessità del contesto geopolitico attuale, adottando una prospettiva educativa fondata sul rispetto dei diritti umani e sull’annullamento di ogni forma di discriminazione.

In un momento storico particolarmente delicato, l’istituto ha ritenuto fondamentale dare a questa ricorrenza uno spazio di riflessione all’altezza delle sfide del presente. La scelta di camminare verso il quartiere ebraico non intende alimentare polemiche o schieramenti, ma vuole essere un messaggio di pace, studio e conoscenza, partendo dalle radici locali per comprendere dinamiche di valore universale.

Il raduno è previsto alle ore 9:50 presso la sede succursale dell’istituto. Da lì partirà una camminata di circa 40 minuti verso i luoghi simbolo della presenza ebraica a Benevento. Una volta giunti a destinazione, ogni docente guiderà la propria classe in attività di riscoperta e riflessione, facendo di vicoli e monumenti testimoni silenziosi del percorso educativo svolto.

Con questa iniziativa, l’IPSAR “Le Streghe” ribadisce il ruolo centrale della scuola come spazio di dialogo, inclusione e crescita civile, dove la memoria diventa uno strumento essenziale per abbattere barriere e promuovere una cultura della fratellanza universale.