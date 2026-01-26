Domenica 8 febbraio Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica

Le Carte d'Identità cartacee perderanno definitivamente validità a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento stesso, diventando in questo modo inutilizzabili. Pertanto il Comune di Benevento ha deciso di incrementare gli Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica.
Nel mese di febbraio l’apertura straordinaria è programmata per domenica 8 e conseguentemente gli uffici anagrafici di piazzale Iannelli resteranno aperti dalle 8 alle 18 in modo da permettere di ottenere il documento di riconoscimento elettronico anche ai tanti cittadini che per questioni lavorative non possono recarsi presso gli sportelli nei giorni feriali.
Per ottenere in tale giornata il rilascio del documento, la cui consegna materiale avviene mediamente dopo circa 6 giorni, è richiesta obbligatoriamente, a partire da oggi e fino all’esaurimento della disponibilità, la prenotazione sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno all’indirizzo: www.prenotazionicie.interno.gov.it.
I cittadini dovranno quindi presentarsi muniti di prenotazione, fototessera e vecchio documento d’identità. Si ricorda che in occasione dell'Open Day, il costo della carta di identità elettronica è pari a 30 euro.