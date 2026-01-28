pima operazione di conservazione e rilancio del patrimonio storico aziendale

Venerdì prossimo 30 gennaio alle 11.15, presso la sede di Confindustria Benevento a Piazza Risorgimento, si svolgerà la presentazione della prima operazione di conservazione e rilancio dei patrimoni storici aziendali, realizzata grazie al fondo Re-start, che riguarda lo storico Panificio Caruso, noto alla comunità come “Pesce di Zucchero”, esercente attività di panificazione e vendita al dettaglio di prodotti alimentari.
Alla Conferenza interverranno: Clemenete Mastella - Sindaco di Benevento; Oreste Vigorito - Presidente di Confindustria Benevento; Angelo Moretti - Presidente Fondazione di Comunità; ntonio Casazza - Consigliere Fondazione di Comunità.