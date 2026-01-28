Benevento: Mastella "Guardia alta, evitiamo disastri come a Crans-Montaná" Le sollecitazioni del primo cittadino

"Saranno soprattutto le forze di polizia di stato ad intervenire ma ho chiesto agli agenti della Polizia Municipale di Benevento di tenere la guardia alta sulla sicurezza nei locali pubblici per evitare disastri in stile Crans-Montanà".

Questo il messaggio rilanciato, questa mattina, dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, a margine della conferenza di bilancio sulle attività della municipale.

Presso il comando di via Santa Colomba il primo cittadino ha chiarito "i controlli sono essenziali per questo aspetto e dunque spero che il ruolo della municipale possa essere di aiuto per raggiungere l'obiettivo della sicurezza".

E poi il sindaco ha chiesto di aumentare l'attenzione anche per quel che riguarda più in generale la sicurezza in città.

"Benevento negli ultimi anni è stata dotata di un buon sistema di videosorveglianza, grazie all'uso dei fondi Pnrr e altri. Ma il tema della sicurezza deve rimanere centrale come rilanciato nell'ambito del Direttivo Nazionale Anci, speriamo dunque che il ministero degli Interni possa aumentare la presenza delle forze di polizia".

Poi una "strigliata" alle attività dell'accoglienza a cominciare dai bar. "I servizi igienici continuano ad essere il punto debole, con spettacoli intollerabili. Non possiamo consegnare un servizio del genere ai nostri visitatori quindi faccio appello ai gestori ad una maggiore attenzione... Se qualcuno ha bisogno della carta igienica gliela regala il Comune" ha scherzato il sindaco.

Poi l'appello ad un altro "indecoroso spettacolo". "Ci sarà una stretta per chi lascia a terra le deiezioni dei propri cani, è un comportamento che non intendo tollerare"