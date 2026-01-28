Lutto nella famiglia del Benevento Calcio E' venuta a mancare la mamma del Club Manager Alessandro Cilento

Lutto nella famiglia del Benevento Calcio. E' venuta a mancare la mamma del Club Manager Alessandro Cilento. In questo momento di grande dolore i giornalisti e i tecnici di Ottochannel e Ottopagine sono vicini al dirigente giallorosso e alla sua famiglia per la grave perdita.

Questo il messaggio di cordiglio della società sannita ad Alessandro

“Il Benevento Calcio si stringe con profondo affetto al nostro Club Manager, Alessandro Cilento, e alla sua famiglia per la scomparsa dell’amata mamma.

In questo momento di grande dolore, tutta la famiglia giallorossa esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze”.

I funerali si terranno domani, giovedì 29 gennaio, alle 16 alla Chiesa di San Gennaro.